مسئول صحى إيطالى: الضغط على وحدات العناية المركزة لمصابى فيروس كورونا انخفض

فاطمة شوقى

أعلن مفوض الحكومة الإيطالية لحالة الطوارئ الصحية، دومينيكو أركوري أن السلطات تمكنت من حقن أكثر من 910 آلاف شخص باللقاح المضاد لوباء فيروس كورونا، محذرا من أن "الفيروس لا يزال بيننا، ومعدل تكاثر العدوى آخذ في الازدياد، ولكن لحسن الحظ، انخفض الضغط على وحدات العناية المركزة، إلا أن المعركة لا تزال جارية ولم نحقق الانتصار. فعلينا الانتظار حتى يكون لدينا العديد من اللقاحات لتطعيم المواطنين".

وأشار في مؤتمر صحفي الى أنه تم استخدام 64% من الجرعات المتوفرة حاليا، في حين أن معظم الاقاليم احتفظت بـ30% منها لاعطاء الجرعة الثانية التي يتطلبها عقار فايرز-بوينتك، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وقال أركوري "في إيطاليا تم تطعيم 1.5% من السكان حتى الآن، وفي ألمانيا 1% وفي فرنسا 0.37%. وهذه النتائج بعيدة كل البعد عن كونها علامة على الانتصار، فنحن في بداية مسار طويل بدأناه بأفضل طريقة".

وأفادت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء الخميس بتسجيل 522 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء وباء فيروس كورونا، بينما بلغت الاصابات اليومية بالفيروس 17 ألفا و246 إصابة بعد تحليل 60585 مسحة اختبار.

ويبلغ العدد الاجمالي للوفيات منذ بداية انتشار الوباء 80 الفا و648، في حين أن معدل الحالات الايجابية مقارنة بمسحات الاختبار يقدر بـ10.7%.

واستمرت وتيرة التراجع في عدد مرضى العناية المركزة بعد خروج 22 منها بين الامس واليوم، ليبلغ مجموعهم 2557 مريضا.

وتماثل 20 الفا و115 شخص للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية انتشاره بداية العام الماضي إلى مليون و649 ألفا و51.

الحالات الايجابية المؤكدة للفيروس تراجعت بين أمس واليوم بمقدار 3 آلاف و394، ليبلغ اجمالي الاصابات النشطة 561 الفا و380.