محافظ الشرقية يُتابع مشروعات الكهرباء بأولاد صقر ومشتول السوق بتكلفة 96 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس عصام الحسينى رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الكهرباء الجارية بمركزى أولاد صقر ومشتول السوق وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بالقرى البعيدة والمساهمة فى الإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين إستقرار التيار الكهربي.

أوضح المحافظ أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يساهم فى تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتى تعانى من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي، مشدداً على إلزام الشركات المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية وسرعة استكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس عصام الحسينى رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركة القناه لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع فى مشروعات قائمة ، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء محطة محولات أولاد صقر جهد 11 / 66 / 220 / ك.ف بتكلفة 42 مليون جنيه حيت بلغت نسبة التنفيذ 95 % ,وكذلك إنشاء محطة محولات مشتول السوق جهد 11 / 66 / 220 / ك.ف بتكلفة 54 مليون جنيه حيت بلغت نسبة التنفيذ 95 % وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

أضاف المهندس عصام الحسينى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء موزعى الشهداء وبردين الجديد بمركز الزقازيق، وموزع السدس بمركز الإبراهيمية، وموزع حانوت بمركز كفر صقر، وموزع أحمد حلمى بمركز فاقوس بتكلفة مالية بلغت 220 مليون جنيه.