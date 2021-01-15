"فاطمة هتلر" شبيهة زبيدة ثروت تكشف سر جمالها وسبب تعرضها للتنمر.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت فاطمة هتلر الملقبة بـ شبيهة زبيدة ثروت لما تحمله من ملامح متطابقة بينهما خاصة فى لون العينين، أنها تعشق الفنانة الراحلة وتشاهد كل أفلامها بالأخص فيلم الملاك الصغير، قائلة: إن قصة هذا الفيلم تلمس إحساسى لما يحمله من تفاصيل إنسانية.



شبيهة زبيدة ثروت

فاطمة هتلر شبيهة زبيدة ثروت

وتكمل فاطمة بنت محافظة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، هواياتى منذ الطفولة هى رسم البورتريه، وأعشق الرسم والمناظر الطبيعية، وأنها عندما بدأت نشر أعمالها، إلا أن المتابعين التفتوا لملامحى وتشبيهى بالفنانة القديرة زبيدة ثروت، لافتة إلى أنه خلال فترة بسيطة تابعها على فيس بوك ما يقرب من 18 ألف متابع.

وأشارت إلى أنها طالبة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، وأنها اختارت اسم هتلر كـ"كنية" لها على مواقع التواصل الاجتماعى، نظرا لأنه اسم مميز وأيضا لحبها لشخصية الزعيم الألمانى وتأثرها به.



فاطمة هتلر شبيهة زبيدة ثروت

وتابعت فاطمة، أنها من قرية ريفية وهى الكبرى من ثلاثة أبناء لولدها، ورفضت الكثير من اللقاءات التليفزيونية والتصوير الفيديو معها لكونها من أصل ريفى يتمتع بعادات وتقاليد ترفض الأضواء.

وكانت أكدت فاطمة هتلر فى حديثها لـ"اليوم السابع" أنها تشبه والدها، الذى ورثت عنه العيون الخضراء المائلة للون العسلى الفاتح، وتفاجأت بالشبه بينها وبين الفنانة الراحلة زبيدة ثروت بعد مشاهدة تعليقات المتابعين لها على صفحتها على السوشيال ميديا، وتابعت: "بحب التمثيل والغناء لكنى مهتمة بدراستى الفترة دى خصوصًا أنى بدرس لغة عربية فى جامعة الأزهر".



فاطمة هتلر في إحدى جلسات التصوير

وأردفت فاطمة أنها تتعرض للتنمر عند مشاركتها أى صورة شخصية لها عبر صفحتها الخاصة، وقالت: "فى الأول كان شكلى عادى زى أى طفلة، مع الوقت كبرت وملامحى اتغيرت بالتدريج بقيت شبهها، وابتدت الملاحظات من أهلى لحد لما رحت الجامعة زملائى بقوا يقولوا لى انتى شبه زبيدة ثروت لحد ما اقتنعت ودخلت على السوشيال بقيت لما انزل صورة الكل يقولى شبه زبيدة".

زبيدة ثروت من مواليد الإسكندرية فى 15 يونيو 1940، وتوفت يوم 13 ديسمبر 2016، عن عمر يناهز 76 سنة، بعد رحلة عطاء فنية قدمت خلالها عدد من الأفلام التى برزت من خلالها موهبتها الفنية.

واسمها بالكامل، زبيدة أحمد ثروت عُرفت بلقب صاحبة أجمل عيون فى السينما المصرية، وهى واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، وشاركت مع نجوم كبار فى أفلامهم كبطلة، بينهم: عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش، رشدى أباظة، يحيى شاهين، أحمد رمزي.



فاطمة هتلر



فاطمة وجلسة تصوير