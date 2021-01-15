غدا.. انقطاع الكهرباء عن لوحة توزيع المياه بمدينة طنطا الجديدة

أعلنت المهندسة اماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب طنطا، عن القيام بفصل التيار الكهربائي عن سكشن 1، 2 بلوحة توزيع المياه" طنطا الجديدة" غدا السبت من الساعة الـ 7صباحاً وحتى الساعة الـ 8 صباح نفس اليوم، وذلك لتغيير الخرطوم الحساس بجهاز الإطفاء الذاتي .
وأصافت أن الأماكن التي تتأثر بفصل التيار الكهربائي :" شارع حسن رضوان من سكة المحلة وحتى شارع ثروت وشارع بطرس وحتى العنانية، منطقة المرشحة والفحص القديم، شارع الحلو من أول شارع محب حتى شارع الفلوجة".
وأهابت بقاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.
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