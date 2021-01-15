غدا.. انقطاع الكهرباء عن لوحة توزيع المياه بمدينة طنطا الجديدة

الغربيــــة عادل ضرة

أعلنت المهندسة اماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب طنطا، عن القيام بفصل التيار الكهربائي عن سكشن 1، 2 بلوحة توزيع المياه" طنطا الجديدة" غدا السبت من الساعة الـ 7صباحاً وحتى الساعة الـ 8 صباح نفس اليوم، وذلك لتغيير الخرطوم الحساس بجهاز الإطفاء الذاتي .