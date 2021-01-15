حملة مكبرة لرفع ترسيبات الطمى أسفل سواقى الهدير بالفيوم.. صور



رفع ترسيبات الطمى أسفل سواقى الهدير (1)



رفع ترسيبات الطمى أسفل سواقى الهدير (2)



رفع ترسيبات الطمى أسفل سواقى الهدير (3)

وأشار المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، إلى أن سواقى الهدير الموجودة على فم بحر تنهلة بمدينة الفيوم، تأتي على 4 فتحات على كل منها ساقية هدير، لافتاً الى تطهيرها ورفع ترسيبات الطمي منها دورياً خلال فترة السدة الشتوية، مشيراً أن تلك الترسيبات تؤدي لضعف المياه الداخلة إلى البحر ومنه إلى الترع المتفرعة منه.وأضاف وكيل وزارة الموارد المائية والري، أن أعمال التطهير ورفع تلك الترسيبات يساعد على مرور المياه بمناسيبها المحددة، لتصل المياه للأراضى الزراعية بالنهايات، بما يخدم كافة المزارعين ويساعدهم على وصول المياه بشكل جيد ومنضبط لري أراضيهم بحصصهم المقررة.