تفاصيل مثيرة لإجراء عملية تجميل لـ"قط بلدى" بكفر الشيخ.. فيديو وصور

كفر الشيخ - محمد سليمان

عثرت ريهام زهير، عضو جمعية الرفق بالحيوان، على "قط بلدى" بأحد شوارع دسوق مصاب بفقدان عضلات الخد الأيسر والجلد وظهور للأسنان واللثة، وتواجد جرح صديدى داخل اللثة ونقلته للمستشفى البيطرى بدسوق.

وكشف الدكتور أيمن عوض الشرقاوى، المدير العام للمستشفى البيطرى، تفاصيل إجراء عملية لقط بلدى، قائلا إن القط يعانى جرحا غائرا وفقدان العضلات وجلد الخد الأيسر، ووجود جرح صديدى باللثة، مع استحالة الأكل، وتساقط الأكل أثناء عملية المضغ.

وتابع أنه تم عمل الأشعة والتحاليل اللازمة لإجراء الجراحة وبيان الجزء الصحى من النسيج المفقود، وعمل تحاليل السكر والهيموجلوبين والأكس راي، لضمان نجاح العملية.

وأكد أنه تم التجهيز العملية الجراحية، وأخذ رقعة من جلد البطن بالمقاس المناسب للجرح، وتم تجهيز الجرح لاستقبال الجزء الجديد، وخياطته بصورة تجميلية، وخيط تجميلى فى عملية استغرقت ساعتين بواسطة الفريق الطبى برئاسته، وأطباء المستشفى البيطرى، والدكتورة هالة علام، والدكتورة مى العوضى، والدكتورة ميرام فوزى، والدكتور أحمد عرفة، مشيراً إلى أنه تمت الاستفاقة على جهاز الأكسجين، وتماثلت القطة للشفاء، وتم تقديم الطعام لها.

وأضافت ريهام زهير، عضو جمعية الرفق بالحيوان بدسوق، لـ"اليوم السابع"، أنها تشيد بالفريق البيطرى، مطالبة بالرفق بالحيوان، مؤكدة أن الجمعية تعمل على الرفق بالحيوان ومساعدتها سواء كانت بالشوارع أو لدى أصحابها.



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القط



القط-بعد-عملية-التجميل