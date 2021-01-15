اليوم السابع
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انهيار منزل من 3 طوابق دون خسائر بشرية بنجع حمادى.. صور

الجمعة، 15 يناير 2021 10:34 م
انهيار منزل من 3 طوابق دون خسائر بشرية بنجع حمادى.. صور انهيار منزل من 3 طوابق دون خسائر بشرية بنجع حمادى
قنا صابر سعيد

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تعرض منزل من الطوب اللبن، مساء اليوم الجمعة، للانهيار بشارع التحرير فى مركز نجع حمادى شمالى محافظة قنا دون وقوع خسائر بشرية.

 

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، من مركز شرطة نجع حمادى يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق، ملك ورثة على إسماعيل محمود، دون وقوع خسائر فى الأرواح بشارع التحرير بنجع حمادي.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الحماية المدنية، وقيادات الوحدة المحلية والقيادات الأمنية بنجع حمادى لموقع الانهيار الذى لم يسفر عن خسائر بشرية.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

المنزل المنهار فى قنا
المنزل المنهار فى قنا

 

انهيار منزل بقنا
انهيار منزل بقنا

 

المنزل المنهار
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