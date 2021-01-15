اليوم السابع
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اليابان تحظر دخول الرياضيين الأجانب خلال فترة الطوارئ جراء كورونا

الجمعة، 15 يناير 2021 03:50 ص
اليابان تحظر دخول الرياضيين الأجانب خلال فترة الطوارئ جراء كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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قالت وكالة كيودو للأنباء، إن اليابان ستعلق مؤقتا الاستثناءات التى تسمح للرياضيين الأجانب بالتدريب فى البلاد من أجل الأولمبياد الصيف المقبل بعدما أغلقت حدودها من أجل محاولة احتواء تفشى جائحة فيروس كورونا قبل ستة أشهر على انطلاق الألعاب.

 

ونقلت كيودو عن مصدر لم تحدد هويته أن الحظر سيستمر حتى السابع من فبراير، وهو موعد رفع حالة الطوارئ فى العاصمة طوكيو ومدن أخرى.

 

وتعانى اليابان من زيادة فى أعداد المصابين بالعدوى وهو ما أجبر الحكومة على تشديد قيودها على الحدود وتوسيع حالة الطوارئ لتغطى أكثر من نصف تعداد السكان، ويأتى تعليق استثناءات الرياضيين بعد قرار مماثل بشأن المسافرين من أجل العمل هذا الأسبوع.

 

وأشار التقرير إلى أنه سيتم السماح للرياضيين اليابانيين بالعودة إلى البلاد مع إجبارهم على العزل الذاتى لأسبوعين بدون المشاركة فى التدريبات أو بطولات.

 


اليابان

أخبار اليابان

حظر دخول الرياضيين الأجانب

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كورونا

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