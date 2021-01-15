الثلوج تغطى شوارع مدينة ألمانية وتعرقل حركة المرور بسبب ارتفاع الجليد.. فيديو

كتب محمد شعلان

شهدت مدينة ليندنبرج إم الغوى في المانيا، هطول أمطار وثلوج غزيرة خلال اليومين الماضيين، وأدت إلى حدوث ثلوج بارتفاع واحد متر فى شوارع البلدية الألمانية، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو للثلوج وهي تغطى منازل وشوارع المدينة بينما يحاول السكان إزالة الثلج السميك من أمام أبواب المنازل وقارعة الطرق لمساعدة السلطات المحلية فى إزالة الجليد من المدينة.

وأدت الثلوج المرتفعة فى مدينة ليندنبرغ إم الغوى الألمانية إلى عرقلة حركة المرور وحدوث فوضى مرورية، حيث علقت السيارات فى الثلوج، بينما باشرت خدمات الطوارئ إزالة الثلوج لإبقاء الحركة المرورية مستمرة فى المدينة بعد تعطيلها طوال اليومين.



محاولات لفتح الطرق



السكان يرفعون الثلوج عن المدينة

وفى أوروبا خلال الأيام الماضية، غلقت العاصمة الإسبانية مدريد وسائل النقل الجوى والبرى وعدة طرقات بسبب الظروف الجوية السيئة حيث شهدت اسبانيا تساقط الثلوج بغزارة أثناء العاصفة فيلومينا، كما أعلنت حالة التأهب للثلوج فى المناطق الوسطى والشمالية والشرقية، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء رويترز صورا للعاصفة الثلجية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية، إنها سجلت درجة حرارة منخفضة قياسية بلغت 35,6 درجة مئوية تحت الصفر فى شمال إسبانيا.

وأدى تساقط الثلوج بغزارة أثناء العاصفة فيلومينا إلى محاصرة آلاف السائقين الإسبان في سياراتهم وسط إغلاق كثير من الطرق ومطار العاصمة الإسبانية مدريد.

وأعلنت حالة التأهب للثلوج في نصف الأراضي الإسبانية، وخصوصا في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية.

وقالت الشركة المشغلة لمطارات البلاد على تويتر "بسبب الظروف الجوية السيئة، يتم تحويل الرحلات الجوية من مطار مدريد باراخاس". وواجهت مدريد وثمانية أقاليم أشد تحذير من الطقس للمرة الأولى منذ إنشاء نظام التحذير من الطقس في عام 2007.