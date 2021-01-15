كما حصل المنافس الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المطرب الجماهيرى بوبى واين على نسبة 27 فى المائة من اجمالى الاصوات الصحيحة التى تم فرزها حتى الآن .



وكان المطرب الجماهيرى بوبى واين قد عقد مؤتمرا صحفيا بمقر حملته الانتخابية ظهر اليوم/الجمعة/ قال فيه إنه على ثقة من الفوز فى الانتخابات الرئاسية زاعما " حدوث عمليات تزوير و خروقات لضمانات نزاهة العملية الانتخابية " كما عرض لقطات مصورة قال انها " توثيقية لمزاعمه " و دعا الاوغنديين الى مقاومة ما اسماه بالابتزاز ، ويعول بوبى واين على مناصرين من الشباب الاوغندى لاعبا على وتر مشكلة البطالة حيث يشكل الشباب الاوغندى ممن تقل اعمارهم عن 35 عاما نسبة 50 فى المائة من اجمالى تعداد الشعب الاوغندى .