أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات فى أوغندا اكتمال نسبة 29 في المائة من عمليات فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية و التشريعية التى بدأت أمس الخميس، وقال الناطق باسم اللجنة - في مؤتمر صحفي من مقرها فى العاصمة كمبالا- إن الرئيس الاوغندى يورى موسيفني الذي يراس البلاد منذ العام 1986 قد حصل على 61 فى المائة من مجموع الأصوات الصحيحة التى تم فرزها حتى الآن ، وفى حالة فوزه ستكون تلك هى الفترة الرئاسية السادسة للزعيم الاوغندى موسيفينى .
كما حصل المنافس الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المطرب الجماهيرى بوبى واين على نسبة 27 فى المائة من اجمالى الاصوات الصحيحة التى تم فرزها حتى الآن .
وكان المطرب الجماهيرى بوبى واين قد عقد مؤتمرا صحفيا بمقر حملته الانتخابية ظهر اليوم/الجمعة/ قال فيه إنه على ثقة من الفوز فى الانتخابات الرئاسية زاعما " حدوث عمليات تزوير و خروقات لضمانات نزاهة العملية الانتخابية " كما عرض لقطات مصورة قال انها " توثيقية لمزاعمه " و دعا الاوغنديين الى مقاومة ما اسماه بالابتزاز ، ويعول بوبى واين على مناصرين من الشباب الاوغندى لاعبا على وتر مشكلة البطالة حيث يشكل الشباب الاوغندى ممن تقل اعمارهم عن 35 عاما نسبة 50 فى المائة من اجمالى تعداد الشعب الاوغندى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة