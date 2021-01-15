الأردن وسلطنة عمان تبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

عمان أ ش أ

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية العمانى بدر البوسعيدي، آفاق زيادة التعاون الثنائى والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية؛ بما يخدم مصالح البلدين وينعكس إيجابا على جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد أكد الوزيران - خلال محادثات عبر الهاتف - حرص المملكة والسلطنة على إيجاد آفاق أوسع للتعاون فى جميع المجالات تعزيزا لعلاقاتهما الأخوية التاريخية التى يرعاها الملك عبدالله الثانى والسلطان هيثم بن طارق، كما استعرض الجانبان المستجدات فى المنطقة، وأكدا ضرورة بلورة رؤى عربية مشتركة للتعامل مع التحديات بما يخدم المصالح والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار.

كما أكد الوزيران أهمية تعزيز العمل العربى المشترك خدمة للقضايا العربية، وفى مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حلها بما يلبى جميع حقوق الشعب الفلسطينى على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولى ومبادرة السلام العربية.