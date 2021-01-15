"إف.بي.آي" يعلن اعتقل أكثر من 100 شخص فيما يتعلق بحصار الكونجرس

واشنطن (رويترز)

قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى (إف.بي.آي)، إن المكتب اعتقل ما يربو على مئة شخص فيما يتعلق بحصار مبنى الكونجرس (الكابيتول) الأسبوع الماضى وإنه يتحرى الآن أفرادا من المحتمل أن يهددوا تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير.

وقال كريستوفر راى مدير المكتب فى إفادة خاصة لمايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته بخصوص تأمين مراسم التنصيب "نتحرى أمر أفراد ربما يتطلعون إلى تكرار العنف الذى شهدناه الأسبوع الماضي".

وأضاف "حددنا أكثر من 200 مشتبه به منذ السادس من يناير، فحسب لذلك فنحن نعلم من أنتم وعملاء مكتب التحقيقات الاتحادى فى طريقهم للعثور عليكم".