محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بكافة الأحياء

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس اجتماعا موسعا مع رؤساء أحياء العرب والمناخ والشرق والضواحى للوقوف على كافة المستجدات فى المشروعات الجارى تنفيذها بالأحياء، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأجهزة المعنية والشركات الهندسية القائمة على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الحالية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ نسب التنفيذ الحالية بكافة المشروعات من الطرق والأسواق والحدائق الجاري تطويرها، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الحالية بسوق العصر 1 ،2 وكذلك استكمال باقي أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع الشاحنات وعبد الرحمن شكرى شارع عبد الحليم محمود وذلك فى إطار الارتقاء بمنظومة الطرق بالمحافظة.

وشدد المحافظ على الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ كافة المشروعات تمهيدا لافتتاحها قريبا، وعلى رأسها الميناء البرى الجديد والطرق المحيطة به، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات، لافتا أن بورسعيد شهدت مؤخرا طفرة فى المشروعات الخدمية والتنموية بما يساهم فى الارتقاء بحياة المواطنين.