محافظ الغربية يناقش موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

الغربية عادل ضرة

ناقش الدكتور طارق رحمى محافـظ الغربيـة، تفاصيل المشروعـات التـي سيتـم طرحهـا في الخطـة الاستثماريـة الجديـدة للعـام المـالي الجديـد 2020/2021، جـاء ذلـك خـلال الاجتمـاع الـذي عقـده محافـظ الغـربيـة بحضور مديري عموم إدارات "التخطيط، الإدارة الهندسة، الشئـــون الماليـة"، ومراقب عام الحسابات بالمحافظة.

وخلال الاجتماع عرض مدير إدارة التخطيط موقـف المشروعـات التـي سيتـم طرحها في الخطة الاستثمارية الجديدة، ووجـه محافظ الغربية بالاهتمام بقطـاع تحسين البيئة والنظافـة العامة ودعمهـا بالمعـدات اللازمة بجمـع القمامة من سيارات، لوادر، مكابس، مكانس وسيارات شفط مياه الأمطار.

كما طالب المحافظ أيضاً بتوفير اعتمادات لقطاعات مـد وتدعيـم شبكـات الكهرباء والإنارة بالشوارع والميادين ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وزيادة الدعم الموجه لتركيب وتـوريـد أعمـدة جديـدة وخاصةً بالطـرق التي تــم رصفها حتى تكتمل بها أعمال التطوير، وكذا توفير الدعم لرصـف الطـرق والكباري والأمن والإطفاء والمـرور والعمـل علـى توفيـر كافـة احتياجـات الوحدات المحلية والقروية.

كما وجه الدكتـور طـارق رحمـي محـافـظ الغـربيـة بـدعـم مـرفـق النقـل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى والعمل علـى تطويـر الأتوبيسات الموجودة حتى تقوم بعملها بكفاءة والمساهمة في زيادة وسائل المواصلات والقضاء على الازدحام، كمــا أوصـي أيضاً بتقديم الدعـم الـلازم للمجزر النصف آلـي بقريـة شبشيـــر الحصــة ومشروع محطة البيض بقرية كفر الشيخ سليم لافتتاحهم في نهايـة العام الحالي.

وفي نهاية الاجتماع وجه الدكتور طارق رحمي بعرض إحصائية محددة بكـافـة المشـروعـات وتكلفتهـا علـى مستـوى المحـافظـة ومـواعيـد الانتهاء منها في الاجتماع القادم.