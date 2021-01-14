فحص المصلين قبل دخول المساجد بالكاشف الحرارى بقنا

قنا صابر سعيد

نفذت إدارة الأوقاف بمركز قفط جنوب محافظة قنا، اليوم الخميس، إجراءات احترازية مكثفة لفحص المصلين قبل دخولهم المساجد، والتأكد من خلوهم من أى أعراض ظاهرية لفيروس كورونا، وذلك وفق تعليمات وزارتى الصحة والأوقاف.

وقال خلف سيد، منسق العلاقات العامة بإدارة أوقاف قفط، إن المساجد التابعة للإدارة قامت بفحص كافة المصلين قبل دخولهم المساجد، بواسطة الكاشف الحرارى للاطمئنان على درجات حرارتهم، مؤكدا على عدم السماح للمصلين بالدخول حال عدم إحضار المصلى الخاص بكل فرد، أو ارتداء الكمامات.

وأكد الشيخ خليفة أحمد دياب، مدير عام إدارة أوقاف قفط، جميع الأئمة والخطباء ضرورة المحافظة على الإجراءات الاحترازية عند دخول المساجد، وحث المصلين على الالتزام بالتعليمات الوقائية، لافتا إلى أنه تم تعقيم كافة المساجد بصفة مستمرة.

وكانت وزارة الأوقاف، شددت على أهمية توعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة كورونا، وأهمها الالتزام بالكمامة ومسافات التباعد، داخل دور العبادة أو خارجها، والالتزام بإحضار المصلى الشخصى عند الحضور إلى المسجد، مؤكدًة على أن الالتزام بهذه الإجراءات مطلب شرعى ووطنى وإنساني.