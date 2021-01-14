اليوم السابع
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عملية ولادة ناجحة لـ3 توائم بمستشفى إسنا جنوب الأقصر.. صور

الخميس، 14 يناير 2021 12:59 م
عملية ولادة ناجحة لـ3 توائم بمستشفى إسنا جنوب الأقصر.. صور عملية ولادة ناجحة لـ3 توائم بمستشفى إسنا جنوب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح فريق طبى بمستشفى إسنا التخصصى جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، بقيادة الدكتور محمود خضرى مدير عام المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر نائب المدير، فى إجراء عملية قيصرية لسيدة حامل فى ثلاث توأم، حيث قام فريق النساء والتوليد بمستشفى إسنا التخصصصى بإجراء عملية قيصرية لمريضة حامل فى ثلاثة توائم أحياء، وذلك بقيادة الدكتور ياسر محمد مدير العمليات أخصائى التخدير، والدكتورة أمانى القاضى أخصائى النساء والتوليد والدكتور محمد محرم مقيم النساء والتوليد، وفريق تمريض العمليات مس زينب وهبة.

من جانبه، تقدم الدكتور محمود خضرى، مدير عام المستشفى، بخالص الشكر للفريق الطبى وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزة، وذلك لمساعدة جميع أهالى مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التأمين الصحى الشامل.

كان قد نجح أطباء مستشفى إسنا التخصصى جنوب محافظة الأقصر، فى إجراء عملية استئصال 2 ورم ليفى من رحم سيدة فى العقد الثالث من عمرها، حامل فى منتصف الشهر التاسع، والتى كانت تشكو من ضعف حركة الجنين وآلاماً متكررة بالبطن جراء إصابتها بالورم، حيث أن البداية كانت باستقبال فريق أطباء مستشفى إسنا حالة لسيدة تبلغ من العمر 30 عاماً، حامل فى منتصف الشهر التاسع، وتعانى من نزيف رحمى مستمر وآلام بالبطن، وكانت تعانى من هذه المشكلة لفترة زمنية طويلة، وبفحصها تبين إصابتها برحم متعدد الأورام الليفية يزن أكثر من 4 كيلو جرام، وعلى الفور قرر لها إجراء ولادة قيصرية لها ووضعت جنينها، ثم تم عمل عملية استئصال الأورام الليفية للسيدة، مع الحفاظ على حالة الرحم دون نزيف، وحالة الأم والمولود بصحة جيدة.


ولادة 3 توائم بمستشفى إسنا التخصصى جنوب الأقصر
ولادة 3 توائم بمستشفى إسنا التخصصى جنوب الأقصر

 


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