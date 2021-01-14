اليوم السابع
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شركة مياه المنيا تناقش القوائم المالية الربع سنوية ومتابعة التحصيل

الخميس، 14 يناير 2021 09:22 ص
شركة مياه المنيا تناقش القوائم المالية الربع سنوية ومتابعة التحصيل المهندس ياسر الشهاوى رئيس مياه المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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عقد مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب الإجتماع الدورى الخاص بمجلس إدارة الشركة، وناقش الاجتماع القوائم المالية الربع سنوية للقطاع المالى والمركز المالى عن الفترة من 2020/7/1 وحتى 2020/9/30 .

وركز الشهاوى خلال الاجتماع على متابعة الخدمات المقدمة للجمهور، ومتابعة نسب التحصيل الخاصة باشتراكات الأهالى والاشتراكات الحكومية، والعمل على تنشيط التحصيل.

ونوه أن هذه الاجتماعات الدورية تأتى ضمن الإجراءات المتخذة للمتابعة لكافة القطاعات داخل الشركة واتخاذ القرارات الملائمة لذلك.

 


شركة مياه الشرب

السنه المالية

تحصيل الفواتير

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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