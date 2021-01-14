زراعة الوادى الجديد: دورات تدريبية عن مبادرة إحياء الحرير الطبيعى الأسبوع المقبل

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عقد دورة تدريبية لإنتاج الحرير الطبيعى، وذلك خلال الفترة من الإثنين 18 يناير وحتى الأربعاء 20 يناير، بالتعاون مع نقابة الزراعيين برئاسة المهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين بالوادى الجديد، بقاعة الشيراتون بمقر نقابة الزراعيين بمدينة الخارجة.

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، فى بيان صحفي له، اليوم الخميس، إن البرنامج التدريبى يشارك فيه أساتذة ومتخصصون فى إنتاج الحرير الطبيعى من مركز بحوث الحرير التابع لمعهد وقاية النباتات بوزارة الزراعة، ويحاضر فيها الدكتور أحمد السيد محمود عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النبات، الدكتور أسامة محمد محمد غازى، رئيس بحوث وقاية النباتات، مهندس محمد أحمد جاد الكريم المشرف على مشروع الحرير بالوادى الجديد.

وأشار المرسى، إلى أن الدورة تهدف إلى تقديم شرح تفصيلى لأهداف المشروع وزراعة أشجار التوت وتربية ديدان الحرير، وطرق زراعة ورعاية أشجار التوت، وطرق تطعيم الشجر، ونظم الزراعة، وتربية الأشجار بنظام قبضة اليد، وطرق التسميد، وخدمة أشجار التوت، وتربية ديدان الحرير، والأدوات اللازمة للتربية، وخطوات التربية، والأمراض التى تصيب ديدان الحرير.

وبين وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن مديرية الزراعة تستهدف إحياء صناعة وإنتاج الحرير الطبيعى، لتوفير فرص عمل للعديد من الشباب، بتكلفة بسيطة ولا يحتاج إلى خبرات كبيرة، وتحقق لهم أعلي عائد من تنفيذ المشروع، اعتمادا على أشجار التوت المحلية أو ما يطلق عليها التوت البلدى، من خلال بدء مشروع صغير لزراعة التوت الهندى شبه مستديم الأوراق.