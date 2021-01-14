رئيس الوزراء يهنئ محافظ أسوان بمناسبة العيد القومى

أسوان - عبد الله صلاح

بمناسبة العيد القومى لمحافظة أسوان بعث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة بهذه المناسبة، مقدما أخلص التهانى وأطيب التمنيات لمحافظ أسوان وأبناء المحافظة بدوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية.

وأكد رئيس الوزراء، دعمه الكامل لكافة جهود التنمية والعمران بمختلف ربوع المحافظة وفى جميع قطاعات العمل العام والتى تشهد طفرة غير مسبوقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وضع أكاليل الزهور، على النصب التذكارى للشهداء بحديقة بلازا درة النيل أمام ديوان عام المحافظة، اليوم، الخميس، بمناسبة الاحتفال بعيد أسوان القومى والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى يناير 1971 .

كما أوقد محافظ أسوان، شعلة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة أسوان، اليوم، أمام رمز الصداقة "المصرية السوفيتية" بالسد العالى، والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى يناير 1971 .

يشار إلى أن محافظة أسوان تحتفل بعيدها القومى بالتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالى 15 يناير 1971، وقدمت محافظة أسوان احتفالها بالعيد القومى يوماً واحداً وذلك نظراً لقيام محافظ أسوان ووزير السياحة والآثار بافتتاح معبد إيزيس، وكذلك حضور خطبة الجمعة لوزير الأوقاف.

والسد العالى أو سد أسوان، هو أحد أعظم مشروعات السدود فى العالم خلال القرن العشرين، وأنشئ فى عهد جمال عبد الناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتى آنذاك، بعد رفض البنك الدولى تمويل بناء السد، للمساهمة فى التحكم على تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل والاستفادة الزراعية والاقتصادية والعمرانية والصناعية منه.

وبدأ بناء السد فى عام 1960 وقد قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتى، عمل فى بناء السد 400 خبير سوفييتى وأكمل بناؤه فى 1968، وثبّت آخر 12 مولد كهربائى فى 1970 وافتتح السد رسمياً فى عام 1971، بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات.