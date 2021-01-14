تغريم 17 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات بمدينة البياضية فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قاد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، اليوم الخميس، حملة مكبرة بنطاق المدينة، وذلك فى إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.

وتوجهت الحملة إلى شارع مصطفى كامل وموقف البياضية، وتم التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان، وتم ضبط عدد 17 فردا بدون كمامات وطلب المواطنين التصالح الفورى حيال المخالفة وتم دفع قيمة الغرامة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 3 محضر إشغال، و1 محضر مضبوطات متنوعة، وشدد رئيس مدينة البياضية على المحال التجارية والمواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطرق، حيث رافقه أثناء المرور جمال مرعزى سكرتير المدينة، وبدوى سيد مشرف الإشغالات، ونجار عبد العال مدير المتابعة.