تعليم المنوفية يعلن عن المسابقة العلمية الدولية لتطبيقات الأوفيس

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عن المسابقة العلمية الدولية لتطبيقات الأوفس Microsoft office specialist world championship، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم والتعاون مع شركة مايكروسوفت بشأن رعاية الوزارة لهذه المسابقة العالمية، والتي تعد من أكبر المسابقات في مجال الحاسب الآلي على مستوي العالم والتي تقام في اغسطس من كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه قال أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن هذه المسابقة للطلاب من سن 13 وحتى 18 عام ويشارك بها أكثر من 150 دولة للتنافس لاختيار أفضل 50 طالب على مستوى العالم وذلك بحصوله على أعلى درجة في الاختبار وأقل وقت لاجتياز هذا الاختبار.

ويتم التقديم للمسابقة للطلاب من خلال الرابط الموجود بالخبر ثم بعد تسجيل الطلاب سيتم تحديد مخطط التدريب عبر الانترنت on line وتحديد المدربين ومجموعات الطلاب مع كل مدرب من خلال مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات.

وأكد مدير تعليم المنوفية انه بعد انتهاء التدريب سيتم ترشيح الطلاب بكل إدارة للتقدم للاختبارات التمهيدية بمديرية التربية والتعليم لاختيار أفضل الطلاب في اجتياز الاختبار بأقل وقت ثم تتم التصفية بعد ذلك على مستوى المحافظة بكل إداراتها للترشح للتمثيل على المستوى الجمهوري من خلال معسكر تدريبي والتجهيز لاختبارات اخرى من قبل الوزاة للتصفية على مستوى جمهورية مصر للتمثيل الدولي باسم مصر.

رابط التسجيل

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FO2x19Rg-UqpZD14-vXqURH98oB0jAlAiI4RuHn4rdpUOUcwUjVaVlBNWUhUUlVNMjMyNVBFSzNHVi4u