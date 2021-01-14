ترامب يرفض دفع أتعاب محاميه بسبب غضبه من التصويت على عزله

واشنطن (أ ش أ)

أبلغ الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساعديه برفض سداد أتعاب محاميه رودى جوليانى، بسبب غضبه من التصويت على مساءلته للمرة الثانية في مجلس النواب، حسبما ذكرت اليوم الخميس.

وقالت مصادر، إن ترامب يلوم محاميه الذى رافقه منذ فترة طويلة، والكثيرين غيره في المأزق الذي يجد فيه نفسه الآن.



ومن المتوقع أن يلعب جولياني دوراً فى الدفاع عند مساءلة ترامب، لكنه استُبعد من معظم المحادثات حتى الآن.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس، وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن 232 مشرعًا 232 مشرعًا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، أيدوا هذا التشريع، الذي يسمح بمساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضهم.

وبعد هذا التصويت، يصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.