تحرير 53 محضر عدم ارتداء الكمامة وغلق منشأتين لمخالفتهما مواعيد الغلق بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ومدن دمياط وكفر سعد وفارسكور لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وكافة القرارات الصادرة فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ تم خلال هذه الحملات التى استهدفت مناطق بأحياء مدينة دمياط وبعض المناطق بفارسكور وكذا قرية الوسطانى بمركز كفر سعد، المرور على بعض المنشآت و المطاعم والكافيتريات للتأكد من الالتزام بجميع التدابير الوقائية.

تم تحرير عدد 53 محضرا بعد رصد مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، وكذا غلق وتشميع منشأتين مخالفتين لمواعيد الغلق فضلاً عن فض فرح بمدينة فارسكور.