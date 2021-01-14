اليوم السابع
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العثور على طفلة حديثة الولادة بكوم أمبو والحماية الاجتماعية تودعها الحضانة

الخميس، 14 يناير 2021 06:19 م
العثور على طفلة حديثة الولادة بكوم أمبو والحماية الاجتماعية تودعها الحضانة الطفلة
أسوان - صلاح المسن

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أودعت لجنة حماية حقوق الطفل بكوم أمبو بأسوان اليوم، طفلة حديثة الولادة تم العثور عليها بنطاق مركز كوم أمبو.

 

وقامت لجنة حماية حقوق الطفل بكوم أمبو بتقديم الرعاية الطبية والصحية للطفلة التى تم العثور عليها بكوم امبو.

 

وجارى عمل اللازم لاستخراج الأوراق الثبوتية للطفلة وشارك فى أعمال لجنة حماية حقوق الطفل بكوم أمبو رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو ومدير حماية حقوق الطفل بكوم امبو والمسئول الاجتماعي بلجنة حماية حقوق الطفل ومدير مستشفى كوم امبو  المركزي ومدير الحضانات  بمستشفي كوم امبو.

 

 


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