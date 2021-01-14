برازيليا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها حوالى 61 ألف إصابة و1274 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 60899، ليصل العدد الإجمالي إلى 8 ملايين و256 ألفًا و536 حالة.