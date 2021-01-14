الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمى للمنطق: موجود فى حياتنا اليومية

ريهام عبد الله

احتفت الأمم المتحدة، باليوم العالمى للمنطق، اليوم الخميس، والذى يوافق يوم 14 يناير من كل عام، حيث قال الحساب الرسمى للأمم المتحدة عبر "تويتر": "من تشغيل أجهزة الكمبيوتر، باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى، إلى تطوير حجة، فإن المنطق موجود دائمًا فى حياتنا اليومية، وفى اليوم العالمى للمنطق، توضح اليونسكو كيف يلعب المنطق دورًا رئيسيًا فى تحقيق السلام والتنمية المستدامين".



الأمم المتحدة

ومن جهته، قال موقع اليونسكو إن القدرة على التفكير تندرج فى عِداد أبرز السمات المميزة للبشر، ويرتبط تعريف البشرية فى مختلف الثقافات بمفاهيم ترتبط مثلًا بالوعى والمعرفة والعقل، ويُعرّف الإنسان، وفقاً للمفاهيم التقليدية الغربية، بأنه "حيوان عاقل" أو "منطقي".

وقامت حضارات كثيرة، خلال ما مضى من تاريخ البشرية، بدراسة المنطق سعيًا إلى الوقوف على مبادئ التفكير المنطقى، وكان للمنطق منذ تجلياته الأولى دور مهم في تطوير الفلسفة والعلوم.