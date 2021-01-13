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نائب ديمقراطى من داخل جلسة عزل ترامب: نصوت فى "مسرح جريمة حقيقي"

الأربعاء، 13 يناير 2021 04:39 م
نائب ديمقراطى من داخل جلسة عزل ترامب: نصوت فى "مسرح جريمة حقيقي" احداث اقتحام الكونجرس
كتبت: نهال أبو السعود

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قال النائب جيم ماكجفرن ، الرئيس الديمقراطي للجنة القواعد في مجلس النواب بالكونجرس الامريكي خلال جلسة التصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب أن تصويت اليوم يجري في "مسرح جريمة حقيقي" بعد أن اقتحمت حشود عنيفة مبنى الكابيتول، وروي كيف حرض ترامب الحشد على مهاجمة مبنى الكابيتول من خلال تشجيع مجموعة من أنصاره في مسيرة في بنسلفانيا حيث أكد الكونجرس فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

قال ماكجفرن عن مثيري الشغب: "رأيت الشر".

وتأتي الإجراءات بعد اتهام الرئيس بالتحريض على أعمال الشغب الدامية ، التي هاجمت الكونجرس أثناء انعقاده للتصديق على نتائج انتخابات 2020 بعد أن ألقى ترامب خطابًا لمؤيديه في واشنطن.

 

وقبل ثمانية أيام فقط على انتهاء ولاية ترامب، يصوت المجلس اليوم الأربعاء على بند المساءلة الذي يتهم الرئيس الجمهوري بالتحريض على التمرد في خطاب أمام أنصاره الأسبوع الماضي قبل أن يقتحم حشد منهم مبنى الكونجرس، في واقعة أودت بحياة خمسة أشخاص.

وسيؤدي هذا تلقائيا إلى محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هناك ما يكفي من الوقت أو الرغبة السياسية في عزله.

 

 


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الكونجرس الأمريكي

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