كتب سمير حسنى

شاركت العديد من الوحدات، فى مناورة عسكرية ثلاثية ضمت كلا من الولايات المتحدة الأمريكية واليونان وقبرص، قبالة جزيرة كريت، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا متصاعدا، بسبب الانتهاكات التركية فى المنطقة.

فى غضون ذلك، أبرمت اليونان وإسرائيل، أضخم صفقة عسكرية فى تاريخ العلاقات بين البلدين قيمتها 1.68 مليار دولار، سيحصل بموجبها سلاح الجو اليونانى على 10 طائرات تدريب عسكرية متطورة من طراز ليوناردو "إم–346"، الإيطالية الصنع، والتي تعرف في إسرائيل باسم طائرات "لافي"، علاوة على منظومة "إلبيت" الإسرائيلية المتطورة المخصصة للأكاديميات الجوية والتدريب على قيادة المقاتلات العسكرية.