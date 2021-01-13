وبحسب تقرير لدورية (ديفنس نيوز) الأمريكية المتخصصة فى الشأن الدفاعي تتضمن الصفقة أنظمة محاكاة للطيران والدعم اللوجيستي ضمن الصفقة التي تمتد بين الجانبين لعشرين عاماً.

 