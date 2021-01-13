اليوم السابع
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محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بمشروع تطوير كورنيش النيل بالمدينة

الأربعاء، 13 يناير 2021 03:19 م
محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بمشروع تطوير كورنيش النيل بالمدينة محافظ دمياط تتابع أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل
دمياط معتز الشربينى

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط، وذلك خلال الزيارة التى أجرتها اليوم الأربعاء، بمرافقة دكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بجامعة بنها "استشارى المشروع" والعميد عدنان عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية "الشركة المُنفذة للمشروع" وم. محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

 وتابعت" المحافظ" كافة الأعمال التى تجرى بطريق كورنيش النيل بما يتضمنه من رفع كفاءة البرجولات والمقاعد وسور الكورنيش و بلاطات الانترلوك وإحلال و استبدال الكابلات الكهربائية وأعمدة الإنارة ورصف الطريق بالاتجاهين فضلاً عن إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار لمنع تجمع المياه بالمنطقة ، كما استمعت إلى شرح مفصل عن آلية العمل بالمشروع وفقاً لعدة قطاعات، إذ وجهت بضرورة الدفع بالعمالة و المعدات المطلوبة لإنجاز جميع المهام بالعملية وفقاً للجدول الزمنى المحدد، مؤكدة على تنفيذ الأعمال طبقاً لما جاء بالخطة والمقايسات الخاصة بالمشروع، نظرًا لأهمية هذا الطريق الرئيسى و الحيوى بمدينة دمياط.

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تغير بلاطات الانترلوك
 

 


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