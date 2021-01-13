محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ مشروع "قرية متعلمة"

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، الية تنفيذ مشروع "قرية متعلمة" بمحافظة المنيا في الفترة من يناير 2021 وحتى يونية 2023، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ.

ضم الوفد تامر كيرلس المدير العام لهيئة انقاذ الطفولة، ومي جاب الله نائب مدير الهيئة، وسمير فاضل نائب مدير البرنامج، وأحمد عبد الحميد مدير عمليات برنامج الصداقة، وبحضور، هيام مصطفى، مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.

كما طالب المحافظ الوفد خلال الاجتماع بالعمل فى القرى الأكثر احتياجا بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات.