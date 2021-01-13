اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يناير 2021 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ مشروع "قرية متعلمة"

الأربعاء، 13 يناير 2021 07:10 م
محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ مشروع "قرية متعلمة" المحافظ مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، الية تنفيذ مشروع "قرية متعلمة" بمحافظة المنيا في الفترة من يناير 2021 وحتى يونية 2023، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ.

ضم الوفد تامر كيرلس المدير العام لهيئة انقاذ الطفولة، ومي جاب الله نائب مدير الهيئة، وسمير فاضل نائب مدير البرنامج، وأحمد عبد الحميد مدير عمليات برنامج الصداقة، وبحضور، هيام مصطفى، مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.

كما طالب المحافظ الوفد خلال الاجتماع بالعمل فى القرى الأكثر احتياجا بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات.

 
 

 


محافظ المنيا

المنيا

اخبار المنيا

هيئة إنقاذ الطفولة الدولية

مشروع قرية متعلمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة