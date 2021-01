مايك بومبيو يشكر السعودية والإمارات والبحرين على حماية مضيق هرمز من إيران

أعرب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، عن شكره للسعودية والإمارات والبحرين وألبانيا ودول أخرى على حماية مضيق هرمز من إيران، مضيفا: "ساعدنا في تشكيل هيئة دولية لحماية مضيق هرمز من انتهاكات إيران".

وقال وزير الخارجية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء اليوم الأربعاء: "شكرا للبحرين والمملكة المتحدة وألبانيا وليتوانيا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لحماية أحد أكثر ممرات الشحن أهمية في العالم من إيران".

وأضاف: "لقد ساعدنا في إنشاء مبنى الأمن البحري الدولي لتأمين مضيق هرمز والخليج الفارسي من أعمال إيران غير القانونية.. بدأت مع 7 شركاء؛ الآن وصلوا إلى 14".

وفي وقت سابق، أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، أن القتال ضد تنظيم داعش كان سببا مباشرا ومفتاحا للسلام فى الشرق الأوسط،وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"كان القتال ضد داعش مفتاحًا للسلام فى الشرق الأوسط، من السهل أن ننسى أن داعش كان يسيطر على منطقة بحجم ولاية بنسلفانيا عندما توليت المنصب".

Thank you Bahrain, UK, Albania, Lithuania, Australia, UAE & KSA for protecting one of the world's most critical shipping lanes from Iranian #PiratesOfHormuz. pic.twitter.com/gzGCeT9B1q