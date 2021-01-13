قرقاش: الإمارات أجرت 22 مليون و695 ألف فحص لكورونا

كتب إيهاب محمد

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، على استمرار الإمارات فى تميزها فى منهجها للتصدى لفيروس كورونا المستجد، وكتب قرقاش عبر تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، "الإمارات اليوم تستمر فى تميزها فى منهجها للتصدى لفيروس كورونا، 22 مليوناً و695 ألفاً و403 عدد الفحوصات التى أجريت حتى اليوم، مليون و275 ألفاً و652 جرعات اللقاح التى تم إعطاؤها، الحمد لله على نعمة الإمارات".

وقال مسؤولون إماراتيون إنهم يسعون إلى تطعيم أكثر من 50 % من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 9 ملايين نسمة خلال الربع الأول من العام.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات وحاكم دبى كتب فى تغريدة على تويتر أمس الثلاثاء "رسالتى للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة وحماية للاقتصاد وحماية لمكتسباتنا وتسريع لتعافى بلادنا الكامل".

ووافقت الإمارات على استخدام اللقاح الذى طورته مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) ووفرته للسكان. وتطعّم إمارة دبي السكان باللقاح الذى طورته شركتا فايزر وبيونتك.