زعيم الأغلبية بمجلس النواب: سنحيل إجراءات عزل ترامب لمجلس الشيوخ فى أقرب وقت

كتب أحمد عرفة

أكد ستينى هوير زعيم الأغلبية فى مجلس النواب الأمريكى لشبكةMSNBC ، أنه سيتم إحالة إجراءات عزل ترامب لمجلس الشيوخ في أقرب وقت، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أنه لا يوجد أى سبب لعدم إحالة إجراءات العزل إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.

وفى وقت سابق، أكد مدير "إف بى أى" السابق جيمس كومى، دعمه لمساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فى الكونجرس لمرة ثانية، بسبب التمرد الذى شهده مبنى الكونجرس الأسبوع الماضى، لكنه قال إن أكبر عقاب لترامب قد يكون منعه من الظهور على التلفزيون، بحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك.

وخلال مقابلة مع قناة NBC الأمريكية، قال كومى، الجمهورى الذى أصبح مستقلا عام 2016 وأقاله ترامب بعد أشهر قليلة من توليه الحكم، إنه من المهم العثور على كل شخص دخل الكابيتول وتوجيه اتهام له. فيجب أن يشعروا بقوة حكم القانون، ويشعروا بإرادة الشعب الأمريكى فى التأكد بأننا دولة لن تقبل بهجمات على ديمقراطيتها.