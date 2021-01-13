اليوم السابع
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حملة مكبرة لتعقيم وتطهير مساجد مطروح لمواجهة كورونا.. صور

الأربعاء، 13 يناير 2021 04:55 م
حملة مكبرة لتعقيم وتطهير مساجد مطروح لمواجهة كورونا.. صور حملة التطهير
مطروح - حسن مشالي

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نفذت إدارات أوقاف مطروح الفرعية حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المساجد، مع التأكد من وجود علامات التباعد وكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام أوقاف مطروح، إن ذلك يأتى بالتزامن مع حملة توعية من قيادات المديرية والأئمة للتوعية بخطر المرض الجسيمة والعمل على حصاره والتخفيف من أضراره وحماية النفس والأرواح والوقوف بجانب الجيش الأبيض ودعمه وتقدير تضحياته إن الحفاظ على الأرواح وحمايتها ومواجهة انتشار العدوى والوباء واجب وطني وأخلاقي وشرعي بالأساس.

 

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جانب من الحملة 
 
 
 
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تعقيم دور العبادة 
 

محافظة مطروح

اوقاف مطروح

تعقيم المساجد

مواجهة كورونا

اخبار مصر

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