بايدن يختار سامانثا باور لقيادة ‏USAID‏ ويضمها لـ"الأمن القومى"

كتبت: نهال أبو السعود

عين الرئيس المنتخب جو بايدن سفيرة الأمم المتحدة السابقة سامانثا باور لقيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقال إنه رفع هذا الدور - مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - ليكون عضوًا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

قال بايدن في بيان "سامانثا باور هي صوت ضمير ووضوح أخلاقي مشهور عالميًا - تتحدى وتحشد المجتمع الدولي للدفاع عن كرامة وإنسانية جميع الناس"، وأضاف: "إنني أعرف عن كثب المعرفة التي لا مثيل لها والالتزام بالمشاركة الأمريكية المبدئية التي تجلبها إلى طاولة المفاوضات ، وستكون خبرتها ومنظورها ضروريين بينما تعيد بلادنا تأكيد دورها كقائدة على المسرح العالمي". "بصفته مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، سوف يكون السفير باور قوة قوية لرفع المستضعفين ، والدخول في حقبة جديدة من التقدم البشري والتنمية ، وتعزيز المصالح الأمريكية على الصعيد العالمي."

خدمت باور البالغة من العمر 50 عاما في إدارة أوباما كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة من 2013 إلى 2017. وعملت في مجلس الأمن القومي كمساعد خاص للرئيس ومدير أول للشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان من 2009 إلى 2013.

قبل عملها الدبلوماسي ، كانت باور صحفية تعمل في مجال الصحافة و كانت المدير التنفيذي المؤسس لمركز كار لسياسة حقوق الإنسان في كلية هارفارد كينيدي ، وهي حاليًا أستاذة في جامعة هارفارد، وولدت في دبلن عام 1970 وهاجرت إلى الولايات المتحدة من أيرلندا مع عائلتها في سن التاسعة.

وقالت نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في بيان: "من أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه أمتنا استعادة وتعزيز القيادة العالمية لأمريكا باعتبارها نصيرًا للديمقراطية وحقوق الإنسان وكرامة جميع الناس .. قلة من الأمريكيين هم أفضل استعدادًا للمساعدة في قيادة هذا العمل من السفيرة سامانثا باور".

وأضافت هاريس: "تتمتع باور بعيون واضحة وحازمة ويسترشد ببوصلة أخلاقية حقيقية ، وهو قائد متمرّس ومفكر مبتكر ولن تساعد فقط في رفع مستوى الفئات الأكثر ضعفًا في العالم وتعزيز مصالح أمتنا حول العالم ، بل ستكون صوتًا قويًا للقيم والمثل التي نعتز بها كأميركيين."