السيطرة على تسرب مفاجئ فى تانك الأكسجين بمستشفى بنها الجامعى

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الإدارة الهندسية بمستشفى بنها الجامعى من السيطرة على تسرب مفاجئ بالماسورة الخاصة بخزان الأكسجين بالمستشفى، مساء أمس الثلاثاء، وتم إعادة العمل فى الشبكة الغازات بالمستشفى خلال عدة دقائق.

وأعلن الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جرى استدعاء مسئول الصيانة، المهندس أحمد عيد، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالفعل تمت السيطرة على الموقف بنجاح، مشيرا إلى وجود "تانك" أكسجين إضافي بالمستشفى.

فيما كرم الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب، المهندس أحمد عيد، تقديراً لجهوده المبذولة في الصيانة خلال فترة عمله بمستشفى بنها الجامعي، ووجه له الشكر على حسن الأداء والتصرف، وكذلك جهوده في صيانة أجهزة المستشفى بما يتيح استمرار العمل وعدم توقفه.

خلال تكريم المهندس احمد عيد