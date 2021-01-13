اليوم السابع
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استقالة منصف السلاوى كبير مستشارى عملية وارب سبيد الأمريكية لتوزيع اللقاحات

الأربعاء، 13 يناير 2021 08:51 ص
استقالة منصف السلاوى كبير مستشارى عملية وارب سبيد الأمريكية لتوزيع اللقاحات جو بايدن
رويترز

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قال مسؤول في فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الانتقالي إن منصف السلاوي كبير مستشاري عملية (وارب سبيد) لتوزيع اللقاحات استقال من منصبه لكنه سيكون متاحا للعمل مستشارا لإدارة بايدن لنحو أربعة أسابيع.

وذكرت قناة (سي.إن.بي.سي)، التي كانت أول من أورد النبأ، أن من المتوقع تراجع دور السلاوي في قيادة جهود الحكومة المتعلقة بتطوير لقاحات كوفيد-19 بعد تولي بايدن الرئاسة في 20 يناير.

وأضافت أن فريق بايدن لم يطلب منه الاستمرار في منصبه بعد انقضاء عقد عمله الحالي.

ولم ترد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، التي تشرف على عملية (وارب سبيد)، على طلبات للتعقيب وُجهت إليها في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وعملية (وارب سبيد) هي برنامج الحكومة الخاص بتوزيع لقاحات كوفيد-19، وعُين السلاوي في الربيع الماضي لقيادة جهود تطوير لقاح وفقا لجدول زمني معجل.

 


وارب سبيد

كورونا

لقاح كورونا

جو بايدن

ادارة بايدن

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