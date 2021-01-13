إسنا تواصل العمل بالخطة الاستثمارية للرصف واستبدال أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بالخطة الإستثمارية لتطوير قرى ونجوع المدينة، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات، وتنفيذاً لتوجيهات إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمركز.
ويقول براهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تتابع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالنجوع أعمال تركيب محول كهرباء قدرة 500 ك ف أ لتعزيز قدرة الكهرباء بالقرية، واستبدال 10كم أسلاك كهرباء قديمة بأسلاك معزولة، وزرع عدد 50 عامود إنارة بمنطقة المستشفى الجديدة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.
وأوضح رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه بالنسبة لقرية كومير فيجري تمهيد وتوسعة طريق حاجر كومير المؤدي إلى عزبة الكوباني وجبانة المسلمين بترعة ناصر وذلك استعدادا لرصفه بطول 1500م وعرض 8 م وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، وفي السياق ذاته، تتابع الأجهزة التنفيذية بقرية الشغب أعمال زرع وتركيب 150 عامود إنارة لتدعيم المناطق الأكثر احتياجاً وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.
وكان قد قاد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، جولة لمتابعة الأعمال الخاصة بتطوير كورنيش إسنا، وذلك برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، والمهندس صبري مدير الادارة الهندسية، والمهندسة فاتن مدير المشروعات بالمركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة وظهور المدن بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق، وخلال الجولة تم تفقد الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش إسنا، وكذلك رفع كفاءة الإنارة بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضاً المسافة ما بين كوبري القنطرة حتى كوبري نجع الشيخ فضيل، كما تم المرور على حديقة الوحدة المحلية بجوار المجلس القديم ومدخل إسنا من الناحية الشرقية، لوضع التصور للمنطقة للاستفادة منها لتكون متنزها للمواطنين.
استبدال أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة بالقرى
جانب من تركيب أعمدة الإنارة بقرى إسنا
مدينة إسنا تواصل العمل بالخطة الإستثمارية للرصف
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