إسنا تواصل العمل بالخطة الاستثمارية للرصف واستبدال أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بالخطة الإستثمارية لتطوير قرى ونجوع المدينة، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات، وتنفيذاً لتوجيهات إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمركز.

ويقول براهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تتابع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بالنجوع أعمال تركيب محول كهرباء قدرة 500 ك ف أ لتعزيز قدرة الكهرباء بالقرية، واستبدال 10كم أسلاك كهرباء قديمة بأسلاك معزولة، وزرع عدد 50 عامود إنارة بمنطقة المستشفى الجديدة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه بالنسبة لقرية كومير فيجري تمهيد وتوسعة طريق حاجر كومير المؤدي إلى عزبة الكوباني وجبانة المسلمين بترعة ناصر وذلك استعدادا لرصفه بطول 1500م وعرض 8 م وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، وفي السياق ذاته، تتابع الأجهزة التنفيذية بقرية الشغب أعمال زرع وتركيب 150 عامود إنارة لتدعيم المناطق الأكثر احتياجاً وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

وكان قد قاد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، جولة لمتابعة الأعمال الخاصة بتطوير كورنيش إسنا، وذلك برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، والمهندس صبري مدير الادارة الهندسية، والمهندسة فاتن مدير المشروعات بالمركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة وظهور المدن بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق، وخلال الجولة تم تفقد الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش إسنا، وكذلك رفع كفاءة الإنارة بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضاً المسافة ما بين كوبري القنطرة حتى كوبري نجع الشيخ فضيل، كما تم المرور على حديقة الوحدة المحلية بجوار المجلس القديم ومدخل إسنا من الناحية الشرقية، لوضع التصور للمنطقة للاستفادة منها لتكون متنزها للمواطنين.



استبدال أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة بالقرى



جانب من تركيب أعمدة الإنارة بقرى إسنا