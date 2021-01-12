وأضاف أن الهجوم وقع بعدما فتح مسلحون النار على المركبة العسكرية، ما أسفر عن مقتل مجندتين وإصابة ثلاثة بينهم قائد المركبة.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.