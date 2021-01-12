أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان مقتل مجندتين بالجيش الوطني وإصابة ثلاثة اخرين في هجوم مسلح استهدف مركبة تابعة للجيش في إقليم بلخ شمالى البلاد، ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء، عن محمد حنيف رضائي المتحدث باسم فيلق شاهين 209 بالجيش الوطني الأفغاني قوله إن الهجوم وقع في مدينة مزار الشريف عاصمة الإقليم، واستهدف مركبة عسكرية كانت تقل مجندات وضابطات.
وأضاف أن الهجوم وقع بعدما فتح مسلحون النار على المركبة العسكرية، ما أسفر عن مقتل مجندتين وإصابة ثلاثة بينهم قائد المركبة.
ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.
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