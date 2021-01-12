مصادرة 16 شيشة وغلق 3 مراكز دروس خصوصية وفض فرح شعبى فى حملة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفه بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شن الجهاز التنفيذى برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات على القرى والوحدات المحلية لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وأسفرت الحملات عن مصادرة 16 شيشة من مقهى مخالف بقرية حوض الطرفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الحملة من فض فرح شعبى بقرية النخاس وتفريق المواطنين حرصاً على سلامتهم وصحتهم من الإصابه بفيروس كورونا.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض تجمعات المواطنين داخل قاعة تصوير خارجية ناحية مدخل طريق ديرب نجم / الزقازيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة لمتابعة التزام السائقين والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية بارتداء الكمامة الواقية وأسفرت عن تغريم 6 مواطنين وتحصيل الغرامة المالية المقررة طبقاً للتعليمات الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية على المقاهى وقاعات الأفراح المخالفة لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة المواطنين.

كما أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بغلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق لمنع التجمعات حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ شنت رئاسة حي ثاني الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية وأسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة القومية بشارع الامام غريب المتفرع من شارع طلبة عويضة وبشارع عمر بن الخطاب وتم تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة فلل الجامعة وتم تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويُهيب محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه فيروس كورونا بارتداء الكمامة الواقية واستخدام المطهرات الشخصية والإبتعاد عن التجمعات وعدم التواجد في الأماكن المغلقة حرصاً على سلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.



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