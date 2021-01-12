اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:54 م
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محافظ كفر الشيخ: متابعة يومية لأعمال التطوير بالشوارع وتطبيق الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:05 م
محافظ كفر الشيخ: متابعة يومية لأعمال التطوير بالشوارع وتطبيق الإجراءات الاحترازية محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، علي المتابعة المستمرة للانتهاء من الأعمال الجارية في شارع إبراهيم المغازي، من تطوير ورصف بالانترلوك، وإزالة التعديات على جانبي الطريق من أصحاب المحال، مشددًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإزالة التعديات، ودهان الدور الأرضي بلون واحد، موجهاً بعدم إزالة واجهات المحال، حرصاً على مصلحة أصحابها، واستمع محافظ كفر الشيخ إلى أصحاب المحال وقاطني الشارع، وابدوا ارتياحهم لأعمال التطوير الجارية، والالتزام بخط التنظيم.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف وافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

رصف الطرق

اجراءات احترازية

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