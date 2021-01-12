اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:17 م
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محافظ الوادى الجديد يعلن استكمال مركز الدكتور حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:09 م
محافظ الوادى الجديد يعلن استكمال مركز الدكتور حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة محافظ الوادى الجديد يتفقد مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الثلاثاء،أعمال إستكمال الإنشاءات بمركز دكتور حسن حلمي لذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجة، يرافقه المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز.

حيث تضم أعمال توسعة المركز إنشاء قاعة حفلات وعدد من المحال التجارية لدعم موارد المركز، وإنشاء مسرح لعرض أنشطة رواد المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وجه المحافظ بسرعة إنهاء أعمال الإنشاءات الملحقة بالمركز وإستكمال منظومة الطاقة الشمسية.

وكان المحافظ  التقي مؤخرا بالعاملين بالمركز الذين يخضعون لبرنامج تدريبي لتأهيلهم قبل بدء العمل. مؤكدا علي ضرورة الوعي بقيمة العمل لخدمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكونها رسالة في المقام الأول.

وأكد الزملوط علي تقديم الدعم الكامل لتقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم على مستوى المحافظة من خلال المركز وتدريب الكوادر العاملة به بالتعاون مع جامعه بني سويف.

من ناحية أخرى، وجه المحافظ بسرعة إنهاء التشطيبات النهائية بالمركز وملحقاته من ركن بيئي ومقرات الإقامة والأنشطة الترفيهية والرياضية.

 

 

 


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