محافظ الشرقية يُتابع أعمال إنشاء وتطوير 7 مدارس بمركز ومدينة منيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، أعمال إنشاء وتطوير 7 مدارس بمركز ومدينة منيا القمح، بتكلفة إجمالية بلغت 42 مليون و300 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية، لإضافة 1546 فصل جديد بتكلفة 679 مليون و600 ألف جنيه بنطاق المحافظة، للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

أكد محافظ الشرقية في بيان له، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشدداً على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كافة الأعمال طبقاً للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة مالية بلغت 42 مليون و300 ألف جنيه، حيث شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة السعديين الإبتدائية لإضافة 16 فصلا وبتكلفة 7 مليون و 600 ألف جنيه وإنشاء جديد لمدرسة النعامنة الثانوية لإضافة 12 فصلا وبتكلفة 7 ملايين جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة مصطفي عطية النجار للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبتكلفة 8 ملايين جنيه، وأعمال الإحلال الجزئي لعدد 10 فصول بمدرسة الشهيد عبد العزيز محمود الإبتدائية بتكلفة 7 مليون جنيه.

أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ أعمال توسعة مدرسة الملك فهد الإبتدائية لإضافة 11 فصلا وبتكلفة بلغت 5 ملايين و600 ألف جنيه، وأعمال توسعة مدرسة حلمي الطوخي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبتكلفة بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه، وأعمال توسعة مدرسة أبو طواله للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك بهدف الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس.

جانب من أعمال الانشائية

أحد الابنية التعليمية