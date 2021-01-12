ضبط كبدة وهياكل دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات تموينية مكبرة ،بتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق حماية المواطنين من السلع الغذائية الفاسدة ،و تحت إشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية ، الى أن إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الادارة و إشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بالاشتراك مع حى العجمى و الطب البيطرى بشن حملات على نطاق الادارة و التى أسفرت عن ضبط كمية 159 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الأدمى بأحد محلات الكبدة بمنطقة العجمى ،وتم التحفظ علي الكمية المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام

من جهه أخرى قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على نطاق الادارة و التى أسفرت عن تحرير محضر حيازة و عرض للبيع 25 كجم هياكل و اجزاء دواجن مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وعليها علامات فساد ظاهري داخل محل طيور ومجمدات بمنطقة برج العرب،وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام