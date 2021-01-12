صور.. حزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية يواصل جلسات مؤتمره الثامن

شهدت العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج الاجتماعات التشاورية بين القطاعات، وذلك خلال المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم فى البلاد، والذى انطلق منذ عدة أيام.
وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إن بلاده ستعمل على زيادة قوة أسلحتها الاستراتيجية النووية ومداها الذي يجب أن يصل إلى 15 ألف كلم، مع تقليص حجمها ووزنها.
وقال كيم في تقرير أمام المؤتمر الثامن لـ"حزب العمال" الحاكم: "أمامنا هدف آخر محدد يتمثل في تحسين قدرات تنفيذ الضربات النووية الوقائية والجوابية، وزيادة مستوى الدقة، بحيث تصل بدقة إلى أي أهداف استراتيجية توجد على مدى 15 ألف كيلومتر".
المنصة وبها كبار رجال الدولة
المؤتمر انطلق منذ أيام بحضور الزعيم كيم جونج أون
جانب من القاعة
حضور واسع من أعضاء حزب العمال فى كوريا الشمالية
صور الزعيم ووالده تتصدران قاعة الاجتماعات
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