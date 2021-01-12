صور.. حزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية يواصل جلسات مؤتمره الثامن

وكالات

شهدت العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج الاجتماعات التشاورية بين القطاعات، وذلك خلال المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم فى البلاد، والذى انطلق منذ عدة أيام.

وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إن بلاده ستعمل على زيادة قوة أسلحتها الاستراتيجية النووية ومداها الذي يجب أن يصل إلى 15 ألف كلم، مع تقليص حجمها ووزنها.