روسيا تعلن وفاة 531 حالة و 23 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا بواقع 531 حالة جديدة وتسجيل 22934 إصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأفاد المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، بأن 24755 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و825430 شخصا.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و448208 حالات، وتوفي حتى الآن 62804 أشخاص.

وتتزوع الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وتم تسجيل أكبر نسبة في العاصمة موسكو (5001)، تليها بطرسبورج (2731)، ثم ضواحي موسكو (1083).، جاء ذلك نقلا عن شبكة "روسيا اليوم الإخبارية".