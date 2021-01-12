تسجيل 1243 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل قفزة حادة في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بـ1243 حالة، حيث ارتفع هذا المؤشر أكثر من ضعفين مقارنة مع بيانات أمس الاثنين، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى ظل اشتداد وطأة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) فى بريطانيا ، أكدت " تريسى نيكولز" ، الرئيس التنفيذي لـ " كلية المسعفين" فى بريطانيا اضطرار مريض كورونا الانتظار لأكثر من 9 ساعات ليتم نقله إلى المستشفى .

وأكدت أن التأخيرات لوصول سيارات الإسعاف وصلت إلى مستويات غير مسبوقة ، حيث تواجه خدمة الإسعاف في البلاد "ضغطًا كبيرا" وسط طوفان حالات الإصابة بفيروس" كورونا" المستجد، ما دفع خدمة الصحة الوطنية إلى حافة الهوية ".