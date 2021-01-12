اليوم السابع
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ترامب: لا يمكن أن نسمح للإدارة التالية بالتفكير فى هدم الجدار الحدودى

الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:24 م
ترامب: لا يمكن أن نسمح للإدارة التالية بالتفكير فى هدم الجدار الحدودى دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه لا يمكننا أن ندع الإدارة التالية تفكر في هدم الجدار الحدودى بين المسكيك والولايات المتحدة.

 

وقال من تكساس: مهم  للغاية لبلدنا.. مؤكدا أنه لا يواجه أي خطر من التعديل الخامس والعشرين لكن جو بايدن يواجه هذا الخطر، وقال: "التعديل الخامس والعشرين لا يمثل أي مخاطرة بالنسبة لي، لكنه سيعود ليطارد جو بايدن وإدارة بايدن".

 

أشاد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى أول تعليقات له بعد أحداث الشغب فى مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضى ، بالجدار الحدودى وقال إنه أقوى من أى جدار وسيقوم بحماية الأمريكيين.

 

ووقع الرئيس على الجدار عندما  كان يتفقد الجدار الحدودى بين الولايات المتحدة وتكساس، وتوقع الخبراء أنه وقع اسمه.

 

 

 


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