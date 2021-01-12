المركز التكنولوجى بالزينية يتصدر الترتيب للشهر الخامس على التوالى بسرعة إنجاز الخدمات للمواطنين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، عن تصدر المركز الأول للشهر الخامس علي التوالي بالنسبة لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين علي مستوي محافظة الأقصر، موجهاً الشكر إلى مصطفي بشير مدير المركز بالزينية وفريق العمل لمجهوداتهم المميزة فى خدمة أهالى المدينة.

ومن جانبه أوضح مصطفى بشير حسن مدير المركز التكنولوجى بمدينة الزينية، عن تفاصيل الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة وأداء المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الزينية وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعقيد أحمد الهوارى رئيس المدينة، حيث تصدر المركز التكنولوجي بمدينة الزينية للترتيب الأول على مستوى المحافظة للشهر الخامس بالنسبة لسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين علي مستوي محافظة الأقصر.

وأضاف مدير المركز التكنولوجى بمدينة الزينية، فى بيان صحفى، أن الخدمات التى يقدمها المركز تشمل حوالى 190 خدمة فى التطبيق الجديد مثل (استخراج رخصة ( بناء – هدم – اشغال طريق - محلات - بحث اسكان - خدمة مواطنين - خدمة مرافق - اعلانات – املاك اميرية - جبانات - مصاعد ومراجل – حفر - منشآت ايلة للسقوط وغيرها من الخدمات الحكومية، وقد تم ربط المركز التكنولوجى بالديوان العام بعدد 6 ادارات خدمية (حساب استصلاح الاراضى – التخطيط العمرانى – المحاجر – الاستثمار – تشغيل الشباب – خدمة المواطنين)، كما تم ربط عدد 22 ادارة بالشبكة لتصبح عدد الادارات المميكنة 28 ادارة وربطها بالوحدات المحلية ( عدد 5 وحدات محلية ) وذلك لمتابعة الاداء، كما سيتم ربط ادارات ( شئون العاملين – الحسابات – المخازن – المشتريات بشبكة اخرى مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية )و سيتم ربط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء، وبذلك يكون تم ربط جميع ادارات الديوان مع الوزارات المختصة.

وشدد مصطفى بشير حسن مدير المركز التكنولوجى بالزينية، على أنه تم ربط المربط بمديريات الخدمات وهى الجهات الخارجية التى ترتبط بخدمة المواطن سيتم ربطها مع الديوان العام والوحدات المحلية وذلك للتوفير على المواطن وراحته، وذلك باضافة وسائل تقديم الخدمة للمواطن ليس من خلال المركز التكنولوجي كذلك بواسطة وسائل التواصل ( التليفون المحمول – جهاز الحاسب الآلى بالمنزل ) وذلك عن طريق شبكة الانترنت والدخول على موقع بوابة محافظة الأقصر وربط جميع الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية وذلك عن طريق الرقم القومى لكل مواطن .



احصائية المعاملات على مستوى المراكز التكنولوجية بالأقصر