اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:12 م
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الصحة الإماراتية تسجل 3243 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:00 م
الصحة الإماراتية تسجل 3243 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أبوظبى /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 3243 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة و6 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - فى بيان وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، - أنه تم إجراء 151 ألفًا و480 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة فى المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأشارت إلى أن الحالات الجديدة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليبلغ إجمالى الإصابات 236 ألفًا و225 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد الوفيات 717 وفاة.

ولفتت إلى أنه تم شفاء 2195 حالة جديدة لمصابى الفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك بلغ إجمالى عدد المتعافين 210 آلاف و561 حالة.

 


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